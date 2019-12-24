امرأة ثرية امتهنت سرقة خواتم الألماس بطريقة ذكية

تمكنت سلطات الأمن الكويتية من القبض على سيدة ثرية امتهنت سرقة خواتم الألماس من أفخم محلات المجوهرات في البلاد، مستخدمة لتحقيق مآربها حيلة ماكرة.

ووفق اعترافات السيدة، فقد كانت تصل إلى محلات المجوهرات الراقية وهي تحمل في إصبها خاتم ألماس مقلد وتطلب من الباعة أن يعرضوا عليها خواتم الألماس، وحين ينشغل هؤلاء تنزع خاتمها المقلد في غفلة من الباعة وترتدي بدلا منه خاتما غالي الثمن ثم تنصرف على حال سبيلها بالغنيمة.

وتوزع رجال الأمن على "عدد كبير جدا من المحال المتضررة، وكمنوا لها أسبوعا كاملا حتى ألقوا القبض عليها عقب 15 دقيقة من تنفيذها لآخر عملية سرقة".

واعترفت السيدة الكويتية بأنها كانت تخطط لسرقة خواتم الألماس التي تفوق قيمتها 12 ألف دينار (أي ما يعادل 39480 دولار أمريكي)، كاشفة أنها جمعت مبالغ مالية باهظة عبر الاسلوب ذاته.