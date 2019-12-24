هل تعانون من النسيان المتكرر خلال اليوم .. إليكم السبب

توصلت دراسة أجريت بجامعة طوكيو، أن الذاكرة تكون في أسوأ حالاتها خلال الصباح أو بعد الاستيقاظ مباشرة، الامر الذي يفسر سر معاناة بعض الأشخاص في تذكر الأشياء.

وتمكن الباحثون من تحديد جين في الفئران، يبدو أنه يؤثر على استدعاء الذاكرة في أوقات مختلفة من اليوم.

وقال البروفيسور ساتوشي كيدا، من جامعة طوكيو والمسؤول عن الدراسة: "ربما نكون قد حددنا أول جين في الفئران خاص باسترجاع الذاكرة".

ويعتقد الفريق أن الساعة الداخلية في الثدييات، المسؤولة عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، تؤثر أيضا على التعلم وتكوين الذاكرة.

ويبحث مختصون في الذاكرة، كيفية صنع ذكريات جديدة، ولكن بيولوجيا النسيان أكثر تعقيدا في الدراسة، بسبب صعوبات التمييز بين عدم المعرفة وعدم القدرة على التذكر.