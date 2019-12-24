70 منحة بمجال الدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين

منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الطلبة الفلسطينيين 70 منحة في مجال الدراسات العليا في المراكز ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات) السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي و البحث العلمي في الوطن العربي، المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة،.

و على هامش المؤتمر، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع مدير عام "الألكسو" محمد ولد أعمر، ، حيث شكر أبو مويس "المنظمة العربية" على ما تقدمه من دعم للتعليم العالي في فلسطين، وسلم مديرها العام دعوة رسمية لزيارة فلسطين منتصف شهر شباط المقبل.

بدوره، تعهد ولد أعمر برعاية المزيد من الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي وتحسين جودة التعليم العالي في فلسطين.