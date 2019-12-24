مصرع عامل من الخليل يرفع ضحايا عمال الداخل المحتل لـ46 خلال 2019

رفع العامل محمد محمود عبد الله النجار، (39 عاما) الذي لاقى مصرعه اليوم من سكان بلدة إذنا غرب الخليل، عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 46 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء داخل اراضي الداخل المحتل ، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 46 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

كما أصيب نحو 180 عاملا بينهم 30 بجروح خطيرة، والآخرون بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل، خاصة فرع البناء.