تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم 24/12/2019 عدة ملفات ومواضيع هامة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد ترأست عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم 24/12/2019 عدة قضايا كان أبرزها الحكم على قتلة الصحفي جمال خاشقجي القضية التي هزت العالم أجمع.

عكاظ

سكني.. «بيتك الأول» متاح

حكم بإعادة 80 ألفا رسوم ماجستير موازٍ لطالب

«العمل»: 100 % ارتفاع التأشيرات الصادرة في 2019

«المالية»: 5.1 مليار ريال حجم الصكوك المحلية

غبار على الغربية والشمالية.. والأمطار جنوباً

«هدف» يطلق بوابة التثقيف والإرشاد المهني للكوادر الوطنية

لأول مرة.. «سفاري الرياض».. رحلة في قلب عالم الحيوان

القتل قصاصاً لـ 5 والسجن 24 عاماً لـ 3 متسترين على قتل خاشقجي

وكيل النيابة: لا نية مسبقة للقتل.. والأحكام ليست قطعية

عسيري برأته المحكمة ولا دليل على القحطاني

الشرق الأوسط

3 أهداف أوروبية لإبرام اتفاق مع بريطانيا لما بعد «بريكست»

روسيا تختبر الانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية

سيول وطوكيو وبكين تتفق على دعم الحوار بين أميركا وكوريا الشمالية

سفينة بريطانية تضبط مخدرات بـ4.3 مليون دولار في بحر العرب

أحكام بالقصاص من 5 وسجن 3 في قضية خاشقجي

البحرين: أحكام قضية خاشقجي تجسّد التزام السعودية بإعلاء القانون

الولايات المتحدة: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي «خطوة مهمة»

نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا

نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى بعد سقوطه في حمام قصره

واشنطن تستأنف برنامج التدريب العسكري لباكستان

«حقوق الإنسان السعودية»: الحكم في قضية خاشقجي شاهد على نزاهة القضاء

8 عناصر جديدة في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

ترمب يقول إنه لم يستطع أبداً فهم الرياح

المدينة

أحكام بالإعدام على 5 متهمين بقضية خاشقجي

العدل : عدم تزويج من هم دون 18 قبل إبلاغ المحكمة المختصة

"وزير الإسكان": 400 ألف وحدة سكنية تدخل للسوق السعودي سنويا

بالفيديو.. "الشثري" يزور أبطال الحد الجنوبي ويوجه لهم رسالة

"الكهرباء": المشترك لن يتحمل تكلفة تركيب العدادات الذكية

"العقاري" يحصل على جائزتين دوليتين كأفضل مركز اتصال وخدمة...

حصل مركز الاتصال بصندوق التنمية العقارية على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة...

رئيس البرلمان العربي : أحكام قضية خاشقجي أكدت الالتزام...