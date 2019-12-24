احتجاجات عراقية متواصلة مع فراغ دستوري

تواصلت الاحتجاجات العراقية اليوم الثلاثاء 24/12/2019، في الوقت الذي تنتهي فيه المهلة الدستورية أمام الرئيس العراقي لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وقد اقتحم متظاهرون غاضبون حقل "غرب القرنة1" النفطي في محافظة البصرة، حيث امتدت المظاهرات أمام ميناء المعقل، احتجاجاً على طرح اسم المحافظ أسعد العيداني، ضمن قائمة المرشح تكليفهم لرئاسة الحكومة المقبلة.

فيما أغلق متظاهرون الباب الرئيسي المؤدي إلى مبنى ديوان محافظة البصرة، ومنعوا الموظفين من الدخول، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى مينائي خور الزبير وأم قصر، إلى جانب إغلاق مبنى مديرية التربية وسط البصرة.

بدورها، نقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني، أن "متظاهرين أقدموا اليوم على قطع جسر الديوانية النجف أمام حركة السير"، حيث أن "القطع تم بعد إشعال النيران في الإطارات وسط الجسر".

وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية قالت إن الأحد هو آخر يوم للمهلة، وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.