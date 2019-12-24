طالع حركة الطرق والحوادث في شوارع وطرقات قطاع غزة



أوضحت شرطة المرور في قطاع غزة ان حالة الطرق تشهد حالة نشطة مع صبيحة يوم الثلاثاء، على جميع المفترقات والشوارع والمحاور الرئيسية.

وذكرت شرطة المرور في نشرتها الدورية ان الحركة تشهد انسيابية على الطرقات الرئيسية.

وافادت الشرطة: " ان الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي".

ودعت الشرطة السائقين الى الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، مع ضرورة ترك مسافة بين السيارة والأخرى، والالتزام بالسرعات المحددة.

ونوهت إلى أنه سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.