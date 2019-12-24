الخضري: 2019 العام الأسوأ اقتصادياً على غزة بسبب الحصار و85% تحت خط الفقر

قال النائب في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصر جمال الخضري "إنَّ العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المٌمتد للعام الثالث عشر على التوالي"، موضحاً أن الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة صعب جداً.

وأشار إلى ان أبرز ملامح التدهور الاقتصادي كانت من نصيب القطاع الاقتصادي حيث شهد تدهوراً سريعاً وخطيراً وكبيراً، مشيراً إلى ان وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية بشكل كبير جدا، إضافة لعمليات اغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات بسب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار.

وأشار إلي أن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وقرابة ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر (من النسب المرتفعة عالميا)، مبيناً أن المصانع تعمل بـ٢٠٪ من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

وأكد الخضري أن الحصار أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة.

وشدد على أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.