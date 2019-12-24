آليات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين لتوسعة مستوطنة جنوب نابلس

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بتجريف تجريف أراضي الفلسطينيين لتوسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين باشروا أعمال تجريف واسعة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة "شفوت راحيل"، في حوض رقم 13 موقع "الخفافيش" من أراضي قرية جالود.

وأضاف، أن قرارا صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية العام الماضي يقضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود.

وذكر دغلس أن القوات الإسرائيلية جرفت في الحوض رقم 12 من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف اراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة "شيلو" وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة .