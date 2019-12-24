طالع حالة طقس فلسطين خلال الساعات والأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة بوجه عام نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي، وتندفع رياح جنوبية غربية قوية على البلاد بحيث تحمل معها الغبار في الجنوب والوسط وأجزاء من الشمال.

اما في ساعات ليل الثلاثاء فمن المتوقع ان تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد والسواحل الشمالية مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية الغربية الجافة والمغبرة في بقية المناطق.

أما يوم الأربعاء المقبل فمن المتوقع ان تكون الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ، مع رياح نشطة خصوصاً في الجبال ، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر الى بقية المناطق ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير.

ومن المتوقع ان لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي مع طقس بارد، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحياناً ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وذات هبات قوية أحياناً.