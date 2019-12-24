مراسلنا:الاحتلال يعتقل 13 مقدسيا ويحطم نُصبا تذكاريا في العيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 13 مقدسيا وحطمت نُصبا تذكاريا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واسعة طالت عددا من المنازل، تخللها عمليات اعتداء وتخريب، وانتهت باعتقال كل من: من أحمد محمد محمود، وأحمد عايش عبيد، ومحمد مرعي درباس، وصالح أبو عصب، وأيوب أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومحمود عبيد، وإسماعيل يوسف محيسن، ومحمد عماد داري، ومجد داري، ومحمد وليد حويح، ومحمود عماد حويح، وعادل ناصر محمود.

كما داهمت حي الشهيد محمد كايد في البلدة وشرعت بتحطيم النصب التذكاري للشهيد محمد سمير عبيد، بعدما نصبه نشطاء من العيسوية يوم أمس.

وكانت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت مساء أمس القنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين في العيسوية خلال مواجهات مع الشبان.