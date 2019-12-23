شباب جباليا يفوز على الشجاعية بهدفين نظيفين

فاز شباب جباليا، على ضيفه اتحاد الشجاعية بنتيجة 2-0 في ختام الجولة ال 13 من الدوري الفلسطيني الممتاز.

وبهذا الفوز يكون شباب جباليا قد حرم ضيفه اتحاد الشجاعية من تشديد الخناق على المتصدر خدمات رفح.

وتقدم شباب جباليا للمركز الخامس برصيد 18 نقطة فيما تراجع الشجاعية للمركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر خدمات رفح.

وسجل اللاعب محمد أبو ريالة بعد دقيقتين من انطلاق المباراة الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح جباليا من هجمة مرتدة خاطفة في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، عبر ضربة رأسية للبديل إبراهيم شاهين.