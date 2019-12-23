نتنياهو يواصل الهجوم على الجنايات الدولية ويتهمها بأداة لنزع الشرعية عن "إسرائيل"

واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مهاجمة محكمة الجنايات الدولية على خلفية اعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، واصفاً بنسودا بأنها معادية للسامية.

وكانت بنسودا قد أعلنت نيتها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة نظراً لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين المحتلة". وهو ما أثار غضب قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين هاجموا بنسودا والمحكمة وهددوا السلطة بإجراءات قاسية في حال لم تسحب القضية من المحكمة.

وقال نتنياهو "إن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بأن اليهود ليس لهم الحق في العيش في وطن الشعب اليهودي هو معاداة للسامية خالصة. وبالتالي، فإن الادعاء بأن اليهود ليس لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرهم". كما قال.

وأَضاف "في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الحانوكا، تصدر محكمة العدل الدولية أوامر معادية للسامية مثلها مثل أوامر الإمبراطورية السلوقية ضد المكابيين، فزنا في السابق، وسنحقق النجاح الآن".

وقال إن "قرار بنسودا يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".