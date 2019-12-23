أمريكا تخشى تدريبات روسيا وحلفائها في المتوسط وهذا ردها؟

أكدت تقارير إعلامية دولية أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" تتابع عن كثب وبالتفاصيل الدقيقة ما يجري في البحر المتوسط من تدريبات عسكرية روسية سورية.

ووفقًا لوكالة تاس الروسية فإن قوات عسكرية صينية وأخرى إيرانية ستشارك ضمن التدريبات في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وكالة أمريكية بأن حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" موجودة في البحر المتوسط لتذكير جميع الأطراف بالدبلوماسية كما تزعم.

وحاملة الطائرات الأمريكية تعمل بالطاقة النووية ووزنها يتجاوز الـ 90 ألف طن، وتحمل 70 طائرة حربية.

قائد القوات الأميركية البحرية في أوروبا وأفريقيا جيمس فوغو قال: "إن الوجود الروسي في البحر المتوسط أكبر من أي وقت مضى خاصة بعدما ألقت التدخلات الروسية في جورجيا وأوكرانيا بظلالها على هذه المنطقة وما ورائها".

وأكد "طالما هم –الروس- يتصرفون بهذه الطريقة، سنكون –القوات الأمريكية- هناك لنذكرهم بأن هناك تكلفة ومخاطر إذا ساءت التصرفات، وهو ما لن نسمح به".

واعتبر قائد القوات الأمريكية بأن ارسال المزيد من القوات البحرية الروسية لها رسائل متعددة لكن من الواضح انها ليست رسالة سلام أو رخاء.

ويدعم وجود حاملة ترومان خمسة سفن حربية وغواصات، إضافة إلى طائرات استطلاع بحثا عن أي مخاطر في الجو أو البحر أو حتى في الأعماق.