جامعة الأزهر تعلن إعفاء 550 طالبا من الرسوم

أعلنت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين عن إعفاء 550 طالباً وطالبة من دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، والمصنفين بـ "المتعففين والفقراء"، والذين هم بحاجة ماسة للمساعدة، إضافة إلى تقديم منح وإعفاءات لـ 4 آلاف طالب وطالبة بقيمة تقدر بحوالي 850 ألف دينار أردني، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة.

وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة الأزهر، الدكتور عبد ربه العنزي، إن الجامعة تكفلت بتغطية رسوم أكثر من 500 طالب وطالبة مصنفين بالأشد فقرا ، وفقا لعملية البحث الاجتماعي التي قام بها فريق متخصص من الجامعة ، مضيفا أن الجامعة تقدم منح وإعفاءات من موازنتها في الفصل الواحد لـ 3500 إلى 4000 طالب وطالبة، من خلال تقديم 19 نوعا من الإعفاءات، كالإخوة وأبناء الشهداء، والمرضى، والجرحى، لافتًا إلى أن قيمة تلك المنح والإعفاءات تقدر بنحو 800 إلى 850 ألف دينار.

وأوضح العنزي في تصريح صحفي، أن الجامعة وتقديرا منها للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة ستضمن لـ 550 طالبا وطالبة من الفقراء حق تقديم الامتحانات بشكل طبيعي واستكمال العملية التعليمية طوال فترة دراستهم بالجامعة.

وبين العنزي أن الجامعة تقوم بجهود ذاتية بالتشبيك مع العديد من المؤسسات الخارجية وبلغ عددها 26 مؤسسة وفرت من خلالها منح دراسة جزئية وكلية لـ 911 طالب وطالبة، وهذا لا يوجد بالجامعات الأخرى.

وأشار العنزي إلى أن الفصل الحالي (الأول من العام الجامعي 2019/2020) تفاقم العجز المالي للجامعة بمقدار مليون ونصف دينار اردني بسبب عدم تسديد الطلبة القادرين للرسوم الجامعية , فيما ازداد العجز بمقدار ثمانية ملايين دينار أردني خلال السنوات الماضية لنفس السبب السابق , معبر عن أمله في تجاوز تلك الأزمة , إضفاء روح المسؤولية لدى الجميع للنهوض بالجامعة نحو مستقبل أفضل.

وحذر عميد القبول والتسجيل في جامعة الأزهر من استمرار امتناع الطلبة القادرين عن دفع الرسوم، مؤكدا اعتماد الجامعة بشكل أساسي على الرسوم التي يدفعها الطلبة كونها جامعة أهلية غير حكومية.