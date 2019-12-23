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إحصائية رسمية عن عدد السائحين الذين زاروا فلسطين عام 2019

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:10 - 23 ديسمبر 2019
السياحة في فلسطين السياحة في فلسطين
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أوضحت إحصائية رسمية من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية أن أكثر من 3 مليون ونصف المليون سائح زار فلسطين خلال عام 2019.

ووفقًا للإحصائية التي أعلنتها وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة فإن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل إلى 3,520,726 سائح خلال العام 2019.

وأشارت إلى أن هذا العدد جاء بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018.

ولفتت إلى أن الجنسيات البولندية والرومانية والأمريكية والإيطالية والهندية تصدرت كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.

وشددت على اهمية النشاط الدولي المتصاعد على مستوى المؤسسات الدولية السياحية، ابتداء بتثبيت الوجود الفلسطيني في كافة المحافل والمعارض السياحية الدولية، وتطوير العلاقة والشراكة مع المؤسسات الدولية السياحية.

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