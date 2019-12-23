ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

لاستقبال تردد قناة الشارقة الرياضية 2019 على نايل وعرب سات

  • فلسطين اليوم - دبي
  • 18:07 - 23 ديسمبر 2019
استقبال قناة الشارقة الرياضية 2019 على نايل وعرب سات استقبال قناة الشارقة الرياضية 2019 على نايل وعرب سات
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تُعد قناة الشارقة الرياضية HD من اهم القنوات في دولة الامارات العربية، في مضمون بثها الرياضي الرائع، إذ يسارع المتابعين في استقبال تردد قناة الشارقة على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات، وفي هذا التقرير سننشر لكم الترددات.

وتقدم قناة الشارقة الإماراتية جميع مباريات ودوريات المقامة داخل البلاد، ومن بينها مباريات كأس رئيس دولة الامارات، ومباريات كرة الخليج.

دجد.JPG

 

نبذة عن  تلفزيون الشارقة الاماراتية :

ويتبع تلفزيون الشارقة لمؤسسة الشارقة للإعلام، إذ بدأ بثه على المحطة الأرضية 1989 والفضائي 1996، وافتتحه عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، فيما تتمتع القنوات بحضور جماهيري واسع، ومتابعة يومية تصل إلى ملايين المشاهدات.

برامج قناة الشارقة:

وتبث قناة الشارقة مضمونها الإعلامي بلغات عدة، ابرزها، (اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والاردية الهندية)، كما انها تنتج ستة برامج، وهم: (برنامج الخط المباشر، وصباح الشارقة، وفتاوي، واماسي، وبرنامج في رحاب سورةـ، وواحة الشعر).

تردد قناة الشارقة الرياضية HD على النايل وعرب سات:

        

القمر

التردد

الترميز

معامل التصحيح

النايل سات

11012

27500

5/6 عمودي

النايل سات

11977

27500

5/6 عمودي

النايل سات

11800

27500

3/4 أفقي

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات