لاستقبال تردد قناة الشارقة الرياضية 2019 على نايل وعرب سات

تُعد قناة الشارقة الرياضية HD من اهم القنوات في دولة الامارات العربية، في مضمون بثها الرياضي الرائع، إذ يسارع المتابعين في استقبال تردد قناة الشارقة على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات، وفي هذا التقرير سننشر لكم الترددات.

وتقدم قناة الشارقة الإماراتية جميع مباريات ودوريات المقامة داخل البلاد، ومن بينها مباريات كأس رئيس دولة الامارات، ومباريات كرة الخليج.

نبذة عن تلفزيون الشارقة الاماراتية :

ويتبع تلفزيون الشارقة لمؤسسة الشارقة للإعلام، إذ بدأ بثه على المحطة الأرضية 1989 والفضائي 1996، وافتتحه عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، فيما تتمتع القنوات بحضور جماهيري واسع، ومتابعة يومية تصل إلى ملايين المشاهدات.

برامج قناة الشارقة:

وتبث قناة الشارقة مضمونها الإعلامي بلغات عدة، ابرزها، (اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والاردية الهندية)، كما انها تنتج ستة برامج، وهم: (برنامج الخط المباشر، وصباح الشارقة، وفتاوي، واماسي، وبرنامج في رحاب سورةـ، وواحة الشعر).

تردد قناة الشارقة الرياضية HD على النايل وعرب سات: