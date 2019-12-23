بعوضة عراقية تقتل جنديًا تركيًا.. كيف حدث هذا؟

تسببت بعوضة بمقتل جندي تركي، جراء إصابته بفيروس "غرب النيل"، إثر تعرضه للسعة قبل عام في قاعدة بعشيقة في العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها تعقيبًا على الحادثة، إن "الجندي أصيب بالفيروس جراء لسعة بعوضة، خلال مناوبة في قاعدة بعشيقة، في سبتمبر 2018".

وينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بمرض عصبي. وفق منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80% من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وكذلك تورم الغدد اللمفاوية.