شاهد: شاحنة تسير بدون سائق بسرعة جنونية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظات غريبة ومخيفة لشاحنة سعودية تسير وتدور في مكان واحد دون قائد.

وظهرت الشاحنة خلال الفيديو، وهي تدور حول نفسها بشكل أثار الفزع بين الموجدين في المكان، بينما تظهر قُمرة قائد الناقلة منحنية إلى الأمام.

ووأثار الحدث استغراب مصور مقطع الفيديو، حيث قال: "سيارة تسير لحالها"، في الوقت الذي أسرع فيه العديد من المواطنين نحو الشاحنة بعدما توقفت لكي يتم تعليق تشغيلها.

وسخر أحد المغردين من الفيديو قائلا: "أعتقد هذا مزاد على المعدات وبعض السيارات وهالشاحنة تعرض نفسها للزباين"، وعنونت الصحف السعودية "الشاحنة المجنونة تثير رعب المواطنين في الرياض".