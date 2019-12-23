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مقتل 18 سجينًا بوقوع اشتباك دامي في هندرواس

  • فلسطين اليوم - هندرواس
  • 17:35 - 23 ديسمبر 2019
سجن في هندرواس سجن في هندرواس
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لقي 18 سجينًا مصرعهم، اليوم الاثنين، وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء وقوع اشتباك عنيف بالأسلحة النارية والبيضاء داخل سجن في هندرواس بأمريكا الوسطى.

وجاء الاشتباك الدامي بعد يومين على مقتل سجناء بنفس العدد في إطلاق نار في سجن آخر في البلاد.

وذكر الملازم في شرطة هندرواس، خوسيه كويلوو، ان الاشتباك وقع في سجن إل بورفينير، الواقع على بعد 60 كلم شمال العاصمة تيغوسيغالبًا، واستخدم السجناء خلال الاشتباك أسلحة نارية وسكاكين وسواطير.

وسقط 18 سجينًا قبل الحادثة الجديدة، في ليلة يوم الجمعة الماضية، إلى جانب إصابة 16 آخرين في اشتباك بإطلاق نار اندلع في سجن تيلا، الواقع على بعد 200 كم شمال غرب العاصمة.

ويصل اعداد السجناء في هندرواس حوالي 21 ألف سجين، موزعين على 27 شجنًا، فيما أصدر رئيس البلاد خوان هرنانديز، في 17 ديسمبر الجاري، قرارًا يقضي بسيطرة قوات الشرطة والجيش على كل السجون البلاد.

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