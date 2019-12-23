شاهد: صنف جديد من القهوة يجتاح أوروبا وبعض الدول العربية

عُرفت مدينة غازي عنتاب التركية، بانتاجها "قهوة البطم"، صاحبة المذاق الفريد، مما ساهم في جعلها قبلة لعشاق القهوة في دول عربية أيضًا.

وقال صاحب أحد المقاهي في غازي عنتاب، وفق ما نشرته وكالة الأناضول، إن قهوة البطم لها خواص مطهرة ولا تحوي الكافيين.

وأوضح المواطن التركي أن هذه القهوة لم تكن معروفة في الماضي، سوى في غازي عنتاب، لكنها انتشرت لاحقا في مختلف أرجاء تركيا، بسبب الإقبال المتزايد للسياح عليها، "حتى أصبحنا نبيعها على الإنترنت ونصدرها إلى دول أوروبية وعربية مثل الكويت وقطر والعراق".

وأشار إلى أن اصول هذه القهوة تنتمي إلى حبات الـ"مننغيج"، المقطوفة من أشجار البطم البرية، والتي تعتبر من نفس فصيلة أشجار الفستق الحلبي.

وعن طريقة التحضير، فقد أوضح أنه يتم إعداد قهوة البطم بالحليب، كما يمكن تحضيرها بغليها في الماء على الفحم مثل القهوة التركية.