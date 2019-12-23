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لكبار السن.. حافظوا على هذه العادات الصحية

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 16:19 - 23 ديسمبر 2019
كبار السن كبار السن
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مع تقدم السنوات تبدأ الأجسام بالضعف بسرعة أكبر عما كانت عليه، الامر الذي يستدعي تغيير عاداتنا الصحية والغذائية حتى تتماشى مع مرحلتها العمرية.

وتشير دراسات إلى 21% من كبار السن يعانون من التهاب المعدة الضموري الذي يسبب الالتهابات المزمنة وتلف الخلايا المسؤولة عن إنتاج حمض المعدة؛ فنقصه له تأثير سلبي على امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

كما نشرت دراسة حزمة من العادات الصحية والغذائية التي يجب علينا اتباعها مع تقدم العمر للحفاظ على إمداد أجسادنا بالعناصر الغذائية اللازمة، منها:

  • تناول البروتين لمنع ضمور العضلات
  • تناول الألياف لمنع الإمساك 
  • تناول فيتامين د والكالسيوم 
  • تناول فيتامين ب 12 
     
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