لكبار السن.. حافظوا على هذه العادات الصحية

مع تقدم السنوات تبدأ الأجسام بالضعف بسرعة أكبر عما كانت عليه، الامر الذي يستدعي تغيير عاداتنا الصحية والغذائية حتى تتماشى مع مرحلتها العمرية.

وتشير دراسات إلى 21% من كبار السن يعانون من التهاب المعدة الضموري الذي يسبب الالتهابات المزمنة وتلف الخلايا المسؤولة عن إنتاج حمض المعدة؛ فنقصه له تأثير سلبي على امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

كما نشرت دراسة حزمة من العادات الصحية والغذائية التي يجب علينا اتباعها مع تقدم العمر للحفاظ على إمداد أجسادنا بالعناصر الغذائية اللازمة، منها: