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وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري داخل منزله

  • فلسطين اليوم - الجزائر
  • 15:57 - 23 ديسمبر 2019
الفريق أحمد قايد صالح الفريق أحمد قايد صالح
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أفادت وكالة الانباء الرسمية الجزائرية، اليوم الاثنين، بوفاة رئيس أكان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح عن عمر يناهز 79 عامًا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن رئيس الأركان احمد صالح توفي نتيجة تعرضه لسكته قلبية داخل منزله.

وأعلنت الحكومة الجزائرية في بيان لها، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم، حدادًا على وفاة صالح، ولمدة سبعة أيام في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وكلف رئيس الجزائر الجديد عبد المجيد تبون، قائد القوات البرية اللواء سعيد شتقريحة، رئاسة الأركان خلفًا لصالح.

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