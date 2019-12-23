امرأة تتجسس على زوجها بطريقة ذكية

تجسست امرأة، في مدينة هاكستاو بولاية نيوجيرسي الأمريكية، على زوجها السابق من خلال لعبة قطنية محشوة، الامر الذي مكنها من اتمام خطتها في البداية بنجاح.

وأرسلت السيدة هيذر بامفورد، البالغة من العمر 33 عامًا، طفلها إلى زوجها السابق دومينيك برفقة لعبة على شكل ميني ماوس، حيث كانت تخفي بداخلها جهاز تسجيل. وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومن سوء حظ السيدة، فقد اكتشف الرجل أن زوجته السابقة تراقبه عندما نقر على الدمية وسمع صوته فجأة، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة، حيث قاموا باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسس على الآخرين.