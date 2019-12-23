ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

أصحاب هذه المهنة أكثر عرضة للسرطان من غيرهم

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 14:29 - 23 ديسمبر 2019
الماء للكشف عن السرطان الماء للكشف عن السرطان
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نشر باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية دراسة صادمة، كشفت أن مضيفات الطيران أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان بين العاملات في باقي القطاعات.

وبينت الدراسة التي شملت 5366 مضيفة، أن واحدة من كل 7 منهن تتعرض للإصابة بهذا المرض الخبيث.

وارتفعت الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50% لدى المضيفات، مقارنة بالعاملات بمهن أخرى، حيث أن العمل على ارتفاع عال جدا عن الأرض يزيد معدل الإصابة بالإشعاع الكوني من 100 إلى 300 مرة. وفق الدراسة ذاتها

ويقول القائمون على الدراسة إن النتائج مفاجئة وصادمة بسبب انخفاض وزن المضيفات إجمالا واضطرارهن للمحافظة على رشاقتهن، كما بسبب الإقبال على التدخين لديهن.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك زيادة في نسب الإصابة بالسرطان لدى مضيفات الطيران خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة معدلات ارتفاع الطائرات، وطول فترات الرحلات الجوية، مقارنة بالماضي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات