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نشطاء يردون على دعوة "أدرعي" لمحمد صلاح للعب في "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 14:13 - 23 ديسمبر 2019
محمد صلاح محمد صلاح
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تفاعل نشطاء الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة للناطق باسم جيش الاحتلال عبر حسابه على "تويتر"، و الذي تحدث فيها عن تتويج النجم المصري، محمد صلاح بلقب بطولة مونديال الأندية في قطر.

وكتب أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في "تويتر": "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول مبارح في كأس العالم للأندية 2019 في قطر. كل الاحترام وبنستناك تجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب".

تغريدة "أدرعي"، أثارت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العرب، حيث انهالت التعليقات الغاضبة على دعوته لمحمد صلاح للقدوم و اللعب في كيان الاحتلال.

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