إعلان هام للسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح البري.
و وفقاً للداخلية، فإن التعديل جاء على النحو الآتي، مع إرفاق المستندات المطلوبة:
الأحد: الإقامات والجوازات الأجنبية.
المطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).
المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).
الإثنين: التأشيرات.
المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).
الثلاثاء: المرضى.
المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).
الأربعاء: الجوازات المصرية والجنسيات المصرية.
المطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).
المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).
الخميس: الطلاب والزيارات.
المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).
المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).
وتؤكد صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.