 رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة شهر 12

من المتوقع ان تنشر وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، خلال الساعات القادمة رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة 100 دولار.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص المنحة القطرية لشهر12/2019، مبينةً ان الدفعة الحالية ستضم نحو 40 ألف أسرة جديدة ضمن الكشوف.

وأوضحت الوزارة، أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضاً.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أمس أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

تفعسيل رابط الفحص خلال ساعات المقبلة، وللفحص اضغظ هنا.