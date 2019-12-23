لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار.. وهل هناك كشف جديد..؟

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين 23/12/2019، تفاصيل المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر 12 لعام 2019.

وبينت الوزارة، أن كشف صرف المنحة القطرية ( 100 دولار ) لشهر 12/2019 يحتوي على ٤٠ ألف أسرة جديدة تم اعتمادها ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية قبل ثمانية أشهر.

وأوضحت الوزارة، أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط ، ويشمل أيضا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضاً.

وأكدت الوزارة، أنه تم اعتماد الكشف الحالي وفق شروط محددة وهي أن يكون ذكر متزوج، أنثى أرملة أو مطلقة ، لا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية هو أو زوجته و أن يكون غير موظف هو أو زوجته.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان على رابط الفحص بوقت لاحق حيث سيتم رفعه على موقع وزارة التنمية الاجتماعية الالكتروني.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أمس أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن، أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.