ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

مهجة القدس: الأسير المجاهد محمد أبو عادي يتنسم عبير الحرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:12 - 23 ديسمبر 2019
محمد أبو عادي محمد أبو عادي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد محمد سمير سبتي أبو عادي (21 عاماً)؛ من بلدة كفر نعمة قضاء مدينة رام الله وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته 34 شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/02/2017م، ووجهت له تهمة إلقاء زجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال والانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد أبو عادي ولد بتاريخ 27/09/1998م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر محمد أبو عادي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات