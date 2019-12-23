اشتية: نتنياهو يتجاهل طلب الانتخابات وعباس يعقد اجتماع تشاوري

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن حكومته تنتظر موافقة "اسرائيل" على طلب إجراء الانتخابات في القدس، مشيرًا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يتجاهل الطلب الفلسطيني.

وأوضح اشتية، أن رئيس السلطة عباس سوف يجتمع بالقيادة للتشاور حول أنجع الطرق لمعالجة هذا الأمر.

في السياق ذاته، رحّب اشتية بقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية وغزة.

وبيّن أن قرار الجنايات بمثابة اعتراف بترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس، داعيًا الشركات الاجنبية لسحب تواجدها من مستوطنات الاحتلال.