طالع الجدول.. تشغيل مولد الكهرباء الثالث في محطة التوليد

أبلغت سلطة الطاقة الفلسطينية، اليوم الاثنين، شركة توزيع الكهرباء بتشغيل مولد ثالث في محطة التوليد.

وبذلك ترتفع كمية الكهرباء التي تستلمها الشركة إلى قرابة (85) ميجاوات من محطة التوليد.

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء، أن جدول توزيع الكهرباء حالياً هو 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات فصل، مشيرة إلى أن نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات الذروة الممتدة من قرابة الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.

ولفتت أن دخول المنخفض الجوي غداً سيؤثر على الجدول، مبينة أنه سيشهد استقرارً نسبيًا نظراً لكمية الكهرباء الاضافية التي حصلت عليها الشركة.

ودعت شركة الكهرباء، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم وعدم تشغيل الاجهزة الحرارية بشكل متزامن لكي لا يؤثر ذلك على استقرار الجدول ويؤدى لزيادة الاحمال.

كما طالبت بضرورة الانصياع لتعليماتها بخصوص التعامل الحذر مع الكهرباء، خاصة اوقات المنخفضات الجوية وعدم الاقتراب من شبكة الكهرباء العامة أو الشبكات المتعطلة أو الاعمدة الحديدية، وكذلك الأسلاك المتقطعة نتيجة الرياح أو أساب أخري حفظاً على حياتهم.

وأهابت بضرورة الاتصال الفوري للتبليغ عن أي أعطال أو حوادث على الرقم الخاص بالشركة 133، أو عبر ارسال رسالة لموقع الشركة على فيس بوك " شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة"، وعدم الانتظار لأن سرعة التبليغ مهمة جداً وقد تكون سبباً في انقاذ حياة أي إنسان.