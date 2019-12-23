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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/12/24

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:47 - 23 ديسمبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/12/24.

وأفادت الداخلية في بيان صحفي لها، بأن السفر سيكون للمتبقيين من الحافلة الثامنة من كشف (12/18)، والحافلة التاسعة حتى الرقم (80) من الحافلة الثانية عشرة.

ونوهت إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على أسماء المسافرين اضغط هنا

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