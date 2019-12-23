حادثة ظريفة.. هذا ما فعله سرب من النحل في أحد المباريات الافريقية!

في حادثة طريفة شهد كأس تنزانيا لكرة القدم هجوم سرب من النحل على اللاعبين، خلالالمباراة التي كانت تقام بملعب دار السلام في العاصمة دودوما.

وقال موقع "توكو" الكيني، فيديو للحادثة، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 55، عقب هجوم سرب من النحل، الأمر الذي أثار ارتباكا في صفوف اللاعبين والجمهور والحكام، وأظهر الفيديو اللاعبين وقد انبطحوا أرضا لتفادي هذا الهجوم، كما قام عدد من الجمهور بفعل ذات الشيء لتجنب اللسعات.

ولفت الموقع إلى أن "الهجوم" قد جعل اللاعبين والجمهور يغادر الملعب بسرعة، قبل العودة واستكمال المباراة لاحقا بشكل طبيعي بعد أن هدأ سرب النحل.