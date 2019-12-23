تعديل على مواعيد تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، وصالة التسجيل للسفر لمعبر رفح البري، أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح.

وأوضحت في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، أن اليوم الأحد سيكون السفر لأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

ونوهت إلى أن المطلوب للإقامات جواز السفر، إقامة سارية المفعول، أما المطلوب للجوازات الأجنبية، جواز السفر الأجنبي، والهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية.

وقالت إن يوم الإثنين، سيكون للتأشيرات، والمطلوب جواز السفر، إضافة إلى تأشيرة أصلية سارية المفعول.

وأضافت أن يوم الثلاثاء للمرضى، والمطلوب جواز السفر، وتحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة.

أما يوم الأربعاء سيكون لحملة الجوازات والجنسيات المصرية، ومرفق جواز السفر المصري، والهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية، فيما دعت أصحاب الجنسيات المصرية إرفاق جواز السفر، وشهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية.

ووفق البيان، سيكون يوم الخميس للطلاب بإرفاق جواز السفر، وقبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، وشهادة قيد، وتأشيرة دراسة، إضافة إلى إقامة دراسة،

وأشارت إلى أن المطلوب للزيارات جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً.

وأكدت صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات والأوراق التي تم التنويه إليها.