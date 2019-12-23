تحذيرات من خطورة وضع المضرب زهران

حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين من خطورة وضع المضرب الأسير أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية بسام المجدلاوي، أن زهران مضرب عن الطعام لليوم ( 92) على التوالي ، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية صعبة يواجهها في معتقلات الاحتلال.

وطالب المجدلاوي المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة زهران ، ووقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان .

ودعا أحرار وشرفاء العالم ، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة والالكترونية بالوقوف إلى جانب الأسير زهران والتدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان .

وأشار إلى أن هذه الخطوات والاضرابات المفتوحة عن الطعام الجماعية والفردية تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي ، الذى واجهه الأسرى سابقاً بمقاطعة المحاكم العسكرية ، والاضرابات بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى .

يشار إلى أن زهران ورغم وضعه الصحي الخطير؛ خضع للتّحقيق في "عيادة سجن الرملة" أمس.

وزهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.