"إسرائيل" تصدر تعليمات باعتبار العبرية اللغة الرسمية وتتجاهل "العربية"

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، بأن وزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية" أصدرت تعليمات لمعلمي موضوع المدنيات، اعتبرت فيها أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في "إسرائيل" بموجب "قانون القومية" العنصرية.

ويعتبر هذا التعميم تجاهلًا بشكل كامل اللغة العربية وأن حتى القانون العنصري يمنحها مكانة خاصة وينص على أنه سيتم تنظيم استخدام اللغة العربية من خلال قانون خاص.

وقالت هآرتس، إن تعليمات الوزارة في وثيقة نشرتها الأسبوع الماضي المسؤولة عن موضوع المدنيات في الوزارة، تظهر عينات أوحايون، في موقع رسمي شمل إجابات على أسئلة امتحان "البجروت" في صيف العام الحالي.

وفي السياق، حذّر معلم لموضوع المدنيات من عدم ذكر وزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية" للغة العربية، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون إلغاء الاعتراف بحقوق الأقليات في الدولة وبنود القانون التي لا يطالب التلاميذ بمعرفتها ستُلغى".

وأُدخل "قانون القومية"، إلى المنهاج الدراسي في أغسطس الماضي، حيث تم توزيع "مرشد للمعلم" مع مواد تدريس هذا القانون العنصري. واحتوى "المرشد" على نصين للقراءة، أحدهما يؤيد القانون والآخر يعارضه، كما جرى تطبيقه في يوليو العام الماضي.