هآرتس تزعم: تحقيق المحكمة الجنائية يشمل الفصائل الفلسطينية

زعمت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، بأن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب يشمل الفصائل الفلسطينية ولا يقتصر فقط على القادة "الإسرائيليين".

وحسب الصحيفة، فإن قرار الجنائية ينص على التحقيق فيما اعتبرتها "جرائم حرب" ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية"، مضيفة أن أن القرار ينص في المادة 94 على أن هناك "شكوك تشمل الاعتداء المتعمد على المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ومنع تحقيق العدالة، إلى جانب القتل والتعذيب". وفق زعمها

وقالت هآرتس العبرية، إن حالة اللغط والهستيريا "الإسرائيلية" ليس لها أي مبرر، مشيرة إلى أن أن المدعية العامة لا تسعى إلى التحيز ضد "إسرائيل"، لم تقرر فتح تحقيق بل ذكرت أن هناك "أسباب معقولة" لإمكانية إجراء تحقيق أولي".

وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الجمعة الماضي، امكانية فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ضد "إسرائيل".