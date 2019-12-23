بالأسماء..البرلمان المصري يوافق على التعديل الوزاري الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على خطاب التعديل الوزاري، المُرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للتصويت عليه كالآتي:

مصطفى مدبولي وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب رئاسة الوزراء، خالد عناني وزير السياحة والآثار، عمر مروان وزير العدل، هالة السعيد وزير التخطيط، رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، محمد منار وزيرا للطيران المدني، نيفين رياض وزير التضامن، نيفين جامع وزير التجارة والصناعة،علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب،السيد محمد مرزوق القصير وزير الزراعة، غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، طارق توفيق نائب وزير الصحة.

وشهدت الجلسة العامة، اليوم، التعديل الوزاري المرتقب، في ضوء محددات المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.