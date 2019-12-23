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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 23/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:27 - 23 ديسمبر 2019
حالة الطرق حالة الطرق
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شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 23/12/2019،  حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس ، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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