الافراج عن "سامي عنان" بعد عامين على توقيفه

بعد ما يقارب عن عامين تم الافراج رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقا، سامي عنان، بعد توقيفه بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية.

محامي عنان، ناصر أمين قال إن موكله قد خرج بالفعل وهو في منزله، مشيرا إلى أنه ليس على اطلاع بعد بالصيغة القانونية التي تم الإفراج عن عنان بموجبها.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن عنان في منزله بعد الإفراج عنه الأحد، وتابع : " لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان".

وتولى عنان منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بين عامي 2005 و2012 قبل أن يقوم الرئيس السابق، محمد مرسي، بإقالته ووزير الدفاع، محمد حسين طنطاوي، وتحويلهما إلى مستشارين لرئيس الجمهورية، وتعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

وبعد سقوط مرسي، استقال عنان من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية، قبل أن يظهر اسمه مرة أخرى كمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.