أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم- الدولار ينخفض

عادت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 23/12/2019، للانخفاض بعد أن حافظت على أسعارها لوقت طويل في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الاثنين 23/12/2019 بعد أن تعافى في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 23/12/ وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1900 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9400 دينار / شيكل

3.9000 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار