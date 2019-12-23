ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم- الدولار ينخفض

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:14 - 23 ديسمبر 2019
دولار دولار
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

عادت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 23/12/2019، للانخفاض بعد أن حافظت على أسعارها لوقت طويل في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الاثنين 23/12/2019 بعد أن تعافى في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 23/12/ وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1900 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9400 دينار / شيكل

3.9000 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار

الأكثر مشاهدة

متعلقات