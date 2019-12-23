بالتفاصيل.. منخفض جوي ورياح قوية محملة بالغبار

توقعت الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، استقرار درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة نهاراً في المناطق المنخفضة والساحلية، وباردة نسبياً في القمم الجبلية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.

ويدخل البلاد منخفض جوي بشكل تدريجي، فيما وتندفع رياح جنوبية غربية قوية محملة بالغبار في الجنوب والوسط، كما يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة.

وفي ساعات الليل، تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد والسواحل الشمالية، وتكون الهطولات غزيرة ورعدية أحياناً مع رياح نشطة وأجواء باردة في بقية البلاد.

وفي يوم الأربعاء، تسيطر الأجواء الباردة والماطرة في مختلف أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع رياح نشطة خصوصاً في الجبال، فيما تكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر الى بقية المناطق.

اما في ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي مع طقس بارد، فيما تهطل الأمطار في مختلف الأنحاء، وقد تكون غزيرة في اغلب الأحيان.