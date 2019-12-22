إدارة سجون الاحتلال تحقق مع الأسير زهران رغم تدهور حالته الصحية

حققت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، مع الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ 91 يوما في "عيادة سجن الرملة"، رغم تدهور حالته الصحية.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، مساء اليوم الأحد، عقب زيارة محامي الهيئة للأسير زهران؛ أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق معه، كما وحضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات.

وأضافت الهيئة، أنهم قدموا للأسير زهران وعودا شفوية بإنهاء قضيته، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت الوعود ذاتها للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز الماضي الذي استمرّ لمدة 39 يوما، ونكثت بها ورفضت إطلاق سراحه.

ونقلت إدارة "عيادة سجن الرملة" الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية أمس، بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في ذات اليوم إلى المعتقل.

ومن المقرر ان يعقد للأسير زهران جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.

الجدير بالذكر، أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، أمضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، وهو من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة.