مختص: توقيع اتفاقية "سيداو" انجاز فلسطيني ومظهر من مظاهر التحضر

اعتبر د.عمر شعبان مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية أنَّ توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية "سيداو" وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مظهر من مظاهر التحضر والرقي، مشدداً على أنها "وسيلة مهمة للتواصل مع المجتمع الدولي".

ورأى شعبان في توقيع الاتفاقية إنجاز يضاف لحصول فلسطين على عضوية العديد من المنظمات الدولية، مشيراً إلى ان "قوة الدولة واحتكار القوة بالقانون ضرورة لبقاء المجتمعات في حالة انسجام وتناغم".

ولفت شعبنا أن البديل من الالتزام والتوقيع على الاتفاقيات الدولية تشبب هيبة الدولية، وتناثر لصلاحيتها بين القبائل والعشائر، قائلاً "لا يمكن لفلسطين أن تكون عضوا في الأسرة الدولية وهي لا تعترف بقوانين المنظومة الدولية".

وأضاف: عندما يضعف النظام السياسي وتتلاشى هيبته، تنقض عليها التشكيلات الحزبية والقبيلة والطائفية لقضم جزء من صلاحيات الدولة لصالحها، فتعجز الدولة عن تطبيق سيادة القانون، مستشهداً بحالة لبنان والعراق وليبيا، داعياً السلطة الفلسطينية لعدم السماح بذلك.