تعرف على طقس فلسطين خلال 48 ساعة القادمة

من المتوقع أن تشهد البلاد منخفضاً جوياً بعد غدٍ الثلاثاء، من النوع الوفير بالأمطار والمميز الفعالية قادم من تركيا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط ويتمركز لاحقاً حول جزيرة قبرص.

يبدأ الاختلاف على الأجواء مع نهار يوم بعد غد الاثنين على شكل اختلاف عام على الأجواء وانخفاض طفيف في درجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح القادمة من الجنوب والجنوب الغربي والتي ستحمل الغبار والرمال الى المناطق الجنوبية.

ومن المتوقع أن تهطل زخات من الأمطار في أقصى المناطق الشمالية مع ساعات الليل المتأخر.

ويوم الأربعاء تعبر البلاد جبهة هوائية باردة ستؤدي إلى انخفاض آخر على درجات الحرارة وازدياد في نسبة الرطوبة واشتداد على سرعة الرياح وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية في البداية ثم تنتشر الفعالية الجوية الى كافة المناطق الوسطى واجزاء من جنوب البلاد وشمال النقب