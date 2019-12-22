السلطات المصرية تفرج عن الفريق سامي عنان بعد اعتقال دام 3 سنوات

أفرجت السلطات المصرية اليوم الاحد الموافق 22/12/2019، عن رئيس الأركان المصري الأسبق، سامي عنان.

واخضعت السلطات المصرية الفريق عنان لتحقيق في يناير 2018 على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بمخالفات قانونية تتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد ذلك العام.

وذكر الجيش المصري حينها إنه استدعى عنان لعدم حصوله على "إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق".

وقضت المحكمة العسكرية بالحكم على عنان بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية مخالفة الأوامر العسكرية فيما يتعلق بترشحه للانتخابات.