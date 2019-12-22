الجهاد الإسلامي تزور عوائل فلسطينية اطلقت اسم بهاء ابو العطاء على مواليدها

نظمت حركة الجهاد الإسلامي_ إقليم غزة مساء اليوم الجمعة، سلسلة من الزيارات للعوائل الفلسطينية في مدينة غزة، التي أطلقت على مواليدها اسم الشهيد القائد بهاء أبو العطا وزجته أسماء تحت عنوان "لمسة وفاء لمواليد البهاء".

وأكد مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة الأستاذ خميس الهيثم بأن هذه الزيارات تـأتي وفاءً لأبناء شعبنا الفلسطيني الذين كانوا جنباً إلى جنب مع المقاومة الفلسطينية, ولتهنأتهم بميلاد أبناءهم وبناتهم الذين أطلقوا عليهم اسم بهاء وأسماء تيمناً بقائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته .

واشار الهيثم الى انه لم يكن لهذه العوائل أن تطلق على أبنائهم هذه الأسماء لولا التاريخ المشرف للقائد أبو سليم وحياته الجهادية التي ستبقى تتناولها الأجيال جيلاً بعد جيل.

من جهته عبر والد الشهيد بهاء أبو العطا عن سعادته بتسمية العوائل الفلسطينية أبنائها باسم ولده وزوجته، مشيراً أن هذا مدعاة للفخر وأن الشهيد أبو سليم حاضراً في كل البيوت الفلسطينية.

بدورها، عبرت العوائل عن شكرها لحركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارات, مجددين العهد بتربية أبنائهم التربية الجهادية ليسيروا على ذات درب أبو سليم زوجته التي كانت نموذجاً للصبر والتضحية.