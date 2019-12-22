المحرر م.خلوف يزور ذوي الشهيد أبو غانم والأسير صبح

أمَّ أمس السبت المحرر م.سلطان خلوف ذوي الشهيد المجاهد من سرايا القدس نهاد أبو غانم والتقى بوالدته الكريمة في بلدة برقين بجنين في زيارة وفاء للشهداء والأسرى.

وانتقل المحرر م.خلوف في برقين بصحبة مجموعة من محرري حركة الجهاد الإسلامي الى منزل ذوي الأسير المجاهد أحمد صبح "الرنش" ملتقين بوالدته الكريمة.

يُذكر أن هذه الزيارات من المحرر خلوف تأتي وفاء لذوي الشهداء والأسرى عقب انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية وتحرره من سجون الاحتلال؛ هذا وقد كان ابتدأ جولته بزيارة ذوي الأسير المريض معتصم رداد والذي يُعد أصعب حالة مرضية في سجون الاحتلال بعد استشهاد الأسير المناضل سامي أبو دياك.