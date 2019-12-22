محكمة إسرائيلية" تؤجل النطق بالحكم ضد الشيخ رائد صلاح

قررت ما تُسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة، مساء اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح حتى العاشر من الشهر المقبل.

وانتهت اليوم مرحلة المرافعات في المحكمة الإسرائيلية بقضية "التحريض على العنف" التي أدين بها الشيخ رائد صلاح، وتقرر تأجيل النطق بالحكم حتى العاشر من الشهر المقبل وفقًا لقناة مكان الإسرائيلية.

ووفقًا لقانون الاحتلال الإسرائيلي في هذه قضية التحريض على العنف فإن المتهم يتعرض للسجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين عامين ونصف العام وأربعة أعوام ونصف العام.

ممثل النيابة الإسرائيلي طالب خلال الجلسة بتطبيق الحكم بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر الذي كان قد صدر بحق الشيخ صلاح في قضية أخرى في السابق مع وقف التنفيذ.